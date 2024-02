Gaetano e Folorunsho rimpianti del Napoli? Entrambi a segno con Cagliari e Verona

Impatto super con la maglia del Cagliari per Gianluca Gaetano, Folorunsho in goal contro la Juventus: al Napoli, per loro, non c'era spazio.

Il 25° turno di Serie A (che deve ancora concludersi) ci ha offerto una contrapposizione bella e buona, tra il periodo negativo del Napoli e l'ottimo momento di forma di due giocatori ceduti in prestito dagli azzurri. Stiamo parlando di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, entrambi in goal con Verona e Cagliari: un rendimento che rischia di far sorgere grossi rimpianti in seno alla società partenopea, alla luce dell'apporto offerto in un reparto condizionato dalle difficoltà incontrate da Zielinski e Cajuste in particolare. È dunque lecito concedersi quantomeno un dubbio: Folorunsho e Gaetano avrebbero potuto essere utili a Garcia prima e Mazzarri poi? L'articolo prosegue qui sotto