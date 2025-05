Il futuro di Gasperini potrebbe essere ancora in Serie A: Milan e Roma ci pensano, Juventus e Napoli sullo sfondo

Il possibile addio di Gasperini all'Atalanta apre una moltitudine di scenari: osservano con attenzione Milan e Roma, sullo sfondo Juventus e Napoli.

Il 1° luglio 2016 Gian Piero Gasperini iniziava ufficialmente la sua avventura alla guida dell’Atalanta.

Nove anni e 439 panchine dopo, il tecnico sembra pronto a chiudere un ciclo straordinario con la Dea. Ma il suo futuro potrebbe ancora intrecciarsi con la Serie A.

Il mercato degli allenatori in Italia è attualmente il più dinamico d’Europa: Milan, Roma, Juventus e Napoli stanno valutando diverse opzioni per la prossima stagione, e il nome di Gasperini rappresenta una tentazione concreta per ciascuna di queste big.