Futuro in bilico per Conceiçao al Milan: la conferma sulla panchina rossonera passa dal quarto posto in campionato

L'eliminazione ai playoff di Champions brucia ancora, ma i rossoneri devono subito voltare pagina: l'obiettivo è rientrare tra le prime quattro.

L'alba del nuovo anno sembrava aver portato una nuova linfa in casa Milan, con il calciomercato che - tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio - aveva rivoluzionato buona parte della rosa.

L'entusiasmo derivante dai grandi colpi messi a segno dai rossoneri, dai buoni risultati ottenuti in Serie A e dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma, è stato subito spazzato via dalla delusione europea, dovuta all'eliminazione contro il Feyenoord ai playoff di Champions League.

Sergio Conceição ha ora pochi mesi a disposizione per riuscire a convincere la dirigenza rossonera per ottenere la riconferma sulla panchina: l'obiettivo minimo rimane quello di piazzarsi nelle prime quattro posizioni in campionato.