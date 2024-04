L'amministratore delegato rossonero: "Stiamo programmando il futuro. L'obiettivo è quello di vincere, quest'anno non ci siamo riusciti".

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio strappato dai rossoneri sul campo della Juventus.

L'ad ha colto l'occasione per commentare lo 0-0 dell'Allianz Stadium e anche per fare chiarezza sui piani futuri della società, dopo le voci delle ultime ore che vorrebbero Julen Lopetegui come candidato principale per la panchina milanista.

Di seguito le dichiarazioni di Furlani.