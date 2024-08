Furia Rangers e polemiche contro l'arbitro Guida in Champions League: "Ha ucciso un sogno"

Critiche aspre per la direzione della partita e in particolare per la scelta di espellere Jefte: "La decisione peggiore vista in più di 30 anni".

L'arbitro Marco Guida è finito al centro delle polemiche dopo la partita di Champions League tra Rangers e Dinamo Kiev, gara valida per il terzo turno preliminare della Champions League 2024/25. Una sua decisione, ha suscitato la rabbia della squadra scozzese: nel mirino dei padroni di casa la scena di Guida di espellere il difensore dei Rangers, Jefte, estraendo il secondo cartellino giallo. Un momento chiave della sfida, con la Dinamo Kiev che ha sfruttato la superiorità numerica per vincere la gara. L'allenatore dei Rangers, Philippe Clement, non ha nascosto la sua frustrazione, accusando l'arbitro di aver "ucciso il sogno" della squadra e dei tifosi. Secondo Clement, il replay mostrerebbe che Jefte non ha commesso fallo, ma si è limitato a saltare più in alto dell’avversario. Clement ha inoltre espresso il suo rammarico per la mancanza di spiegazioni da parte di Guida, ma ha evitato di approfondire ulteriormente la questione per non rischiare sanzioni da parte della UEFA. Il tecnico ci ha tenuto a sottolineare come l'eliminazione dalla Champions League avrà un impatto finanziario significativo sul club, rallentando i piani di sviluppo futuri della sua squadra. L'articolo prosegue qui sotto