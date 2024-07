Intreccio Fullkrug: il Milan può farselo soffiare dall'Atletico Madrid per colpa di... Morata

Il tedesco è diventato la prima scelta rossonera, ma l'inserimento dei Colchoneros complica i piani. E gli spagnoli pensano pure a Pavlovic.

La caccia al centravanti si è conclusa, ma non completamente. Il Milan, come noto, non si fermerà ad Alvaro Morata, già ufficializzato e vestito di rosso e nero un paio di giorni fa: serve un'altra punta, che la società ha tutta l'intenzione di regalare a Paulo Fonseca.

Chi sarà la punta in questione? Magari Niclas Fullkrug, il panzer del Borussia Dortmund e della Germania, appena visto anche agli Europei dove un paio di reti le ha pure messe a segno.

Il problema è che la corsa al tedesco sembra essersi complicata proprio nelle ultime ore. E la "colpa", naturalmente tra mille e mille virgolette, è proprio di Morata e del suo arrivo dall'Atletico Madrid per mezzo del pagamento della clausola rescissoria.