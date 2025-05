Da Cristiano Ronaldo a de Ligt: gli acquisti più costosi della storia della Juventus

C. Ronaldo

Spesso la Juventus non ha esitato nell'aprire il portafogli per portarsi a casa un campione: i giocatori più costosi presi dal 2000 a oggi.

Club tra i più famosi della storia, la Juventus ha avuto giocatori strepitosi nel corso degli anni: basti pensare ai vari Michel Platini, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, solo per citarne alcuni.

La maggior parte di loro ha iniziato altrove la propria carriera, e così la Juventus ha dovuto aprire il portafogli per acquistarli.

Tutto è iniziato nel 2001 con l'acquisto di Gigi Buffon per quasi 53 milioni di euro, record mondiale per un portiere. Nessuno, poi, può dimenticare i 117 milioni spesi nel 2018 per portare a Torino Cristiano Ronaldo.

Ecco dunque gli acquisti più costosi effettuati dalla Juventus dal 2000 a oggi.

Gli acquisti più costosi della Juventus stagione per stagione

Stagione Acquisto più costoso Costo Spesa totale 2022/23 Bremer 41 milioni 102,4 milioni 2021/22 Dusan Vlahovic 81,6 milioni 126,50 milioni 2020/21 Arthur 76 milioni 155,31 milioni 2019/20 Matthijs de Ligt 85,5 milioni 230,5 milioni 2018/19 Cristiano Ronaldo 117 milioni 263,2 milioni 2017/18 Federico Bernardeschi 40 milioni 177,6 milioni 2016/17 Gonzalo Higuain 90 milioni 176,93 milioni 2015/16 Paulo Dybala 41 milioni 185,5 milioni 2014/15 Alvaro Morata 20 milioni 59,3 milioni 2013/14 Angelo Ogbonna 15 milioni 45,5 milioni 2012/13 Kwadwo Asamoah 18 milioni 72,8 milioni 2011/12 Alessandro Matri 15,5 milioni 101,83 milioni 2010/11 Leonardo Bonucci 15,5 milioni 59,27 milioni 2009/10 Diego 27 milioni 59,3 milioni 2008/09 Amauri 22,8 milioni 40,5 milioni 2007/08 Tiago 13 milioni 69,45 milioni 2006/07 Jean-Alain Boumsong 4 milioni 4 milioni 2005/06 Patrick Vieira 20 milioni 30,39 milioni 2004/05 Emerson 28 milioni 71,12 milioni 2003/04 Marco Di Vaio 14 milioni 35,79 milioni 2002/03 Manuele Blasi 17,7 milioni 40,7 milioni 2001/02 Gianluigi Buffon 52,88 milioni 180,04 milioni 2000/01 David Trezeguet 23,24 milioni 31,98 milioni TOTALE €2.31 miliardi

*Fonte Transfermarkt.

La Top 10 degli acquisti più costosi della Juventus