Frattesi tra Roma e Napoli, può lasciare l'Inter: i giallorossi offrono Cristante, gli azzurri devono cedere Kvaratskhelia Calciomercato Inter Roma

La Roma insiste per riportare in giallorosso Frattesi ed è pronta a mettere sul piatto Cristante come contropartita. Ma c'è anche il Napoli.