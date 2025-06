Paris Saint-Germain vs Inter

Il centrocampista dell'Inter affida ai social tutta la delusione anche per non aver giocato: "Avrei voluto combattere lì dentro con i miei fratelli".

La delusione in casa Inter è enorme dopo la pesantissima sconfitta in finale di Champions League.

Davide Frattesi, rimasto in panchina per novanta minuti contro il PSG, ha affidato a un lungo messaggio sui social le sue emozioni.

L'ex Sassuolo non ha nascosto che la sconfitta sia arrivata inaspettata e manifestato la delusione per non aver potuto aiutare i compagni.