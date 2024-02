Frabotta non si ferma più: terzo goal in un mese dal suo arrivo al Cosenza

Il laterale di proprietà della Juventus segna anche contro il suo "maestro" Pirlo: colui che lo ha lanciato.

Torniamo alla strana stagione 2020/21. La prima "post-Covid": tante incertezze, anche dal punto di vista sportivo.

La Juventus è reduce dallo Scudetto vinto con Maurizio Sarri in panchina, ma a sorpresa punta su Andrea Pirlo: zero esperienza in panchina. Non poca: proprio zero.

All'esordio in campionato, contro la Sampdoria, Pirlo schiera un elemento a sorpresa: Gianluca Frabotta, aggregato alla prima squadra e con alle spalle una sola presenza ad agosto contro la Roma. Insomma: anche lui, nuovissimo in Serie A.

Ci avrà pensato quando con la maglia del Cosenza è sceso in campo proprio contro la Sampdoria del suo "maestro" Andrea Pirlo. E avrà sorriso, anche amaro per il risultato, riflettendo sul fatto che ha messo a segno un altro goal, in pochissimo tempo, in Calabria.