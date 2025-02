Formula 1, quando viene presentata la nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc per il Mondiale 2025?

I tifosi della Ferrari curiosi di scoprire la nuova vettura che verrà guidata da Hamilton e Leclerc: quando e dove vedere la presentazione.

Grande è la curiosità per la stagione di Formula 1 che sta per iniziare, anche perché i tifosi della Ferrari hanno un motivo in più per sperare nel ritorno alla vittoria del Mondiale: Lewis Hamilton.

Con l'arrivo del sette volte Campione del Mondo si sono riaccese le ambizioni della Rossa, anche in relazione all'ultima stagione comunque positiva e in crescita, grazie alle prestazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ma quando viene presentata la nuova Ferrari per il Mondiale di F1 del 2025?