sucic inter fiorentina 29 ottobre 2025Getty Images
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Verona-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro, Bonny, Pio Esposito, Giovane e Orban

Le formazioni di Verona-Inter, lunch match della decima giornata di Serie A: chi gioca titolare al 'Bentegodi' e chi va in panchina.

L'Inter, tornata immediatamente in carreggiata dopo il ko di Napoli grazie al tris rifilato alla Fiorentina, nella decima giornata di Serie A fa visita al Verona.

Se i nerazzurri hanno ripreso a correre ricollocandosi a ridosso dei partenopei e della Roma, l'Hellas si ritrova in piena zona retrocessione ed è reduce dal ko di Como, che ha rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato della squadra di Paolo Zanetti.

Chi gioca titolare Verona-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: al 'Bentegodi' si gioca domenica alle ore 12:30.

  • FORMAZIONE UFFICIALE VERONA

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny

  • DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV E STREAMING

    Verona-Inter sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Verona-Inter in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

    La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • ARBITRO E VAR DI VERONA-INTER

    L'arbitro di Verona-Inter sarà Doveri: Collu Quarto Uomo, Aureliano al VAR, Abisso AVAR.

