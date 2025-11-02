Formazioni ufficiali Verona-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro, Bonny, Pio Esposito, Giovane e Orban

L'Inter, tornata immediatamente in carreggiata dopo il ko di Napoli grazie al tris rifilato alla Fiorentina, nella decima giornata di Serie A fa visita al Verona.

Se i nerazzurri hanno ripreso a correre ricollocandosi a ridosso dei partenopei e della Roma, l'Hellas si ritrova in piena zona retrocessione ed è reduce dal ko di Como, che ha rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato della squadra di Paolo Zanetti.

Chi gioca titolare Verona-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: al 'Bentegodi' si gioca domenica alle ore 12:30.