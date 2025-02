Formazioni Venezia-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Oristanio, Yeboah, Mandas, Provedel, Pedro, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia e Noslin

Venezia e Lazio si affrontano in occasione della giornata numero 26 del campionato di Serie A: le ultime sulle formazioni di Di Francesco e Baroni.

I lagunari, penultimi in classifica con 16 punti, vogliono provare a reagire in un match comunque complicato per cercare di stoppare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. I biancocelesti, invece, ripartono dal 2-2 casalingo contro il Napoli per riprendersi il quarto posto, ora in condivisione con la Juventus.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e Marco Baroni.