Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Formazioni Udinese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Lucca, McTominay, Politano, Vergara, Atta, Zaniolo e Davis

Le formazioni di Udinese-Napoli, chi gioca titolare e chi va in panchina: le ultime sulle scelte di Runjaic e Conte.

Accantonare la sconfitta col Benfica e conservare il primo posto in campionato.

Questa la missione del Napoli in casa dell'Udinese, con gli azzurri chiamati a reagire nel match in programma domenica 11 dicembre alle ore 15 e valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

Dopo 4 vittorie di fila e la qualificazione ai quarti della Coppa Italia la squadra di Conte ha frenato, uscendo con un ko dal Da Luz in Champions. Contro, i campioni d'Italia, troveranno i friulani anch'essi bisognosi di riscatto in seguito al passo falso interno di lunedì rimediato per mano del Genoa.

Chi gioca titolare Udinese-Napoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni della partita.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Rui Modesto in rampa di lancio per una maglia sugli esterni, vista la concomitanza assenza di Kamara e Zemura. Piotrowski più di Lovric in mediana (dove Atta è sempre ai box), di punta la coppia Zaniolo-Davis.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Turnover obbligato, alla luce di un tour de force che sta togliendo energie enormi, in casa Napoli: Politano e Spinazzola pronti a riprendersi una maglia da titolari, possibile chance dall'inizio anche per il gioiellino Vergara, così come Juan Jesus può far rifiatare Buongiorno in difesa. Panchina per Lang, Olivera ed Elmas? Sempre ai box i lungodegenti così come Lukaku, ritenuto ancora non pronto per farlo quantomeno rientrare tra i convocati.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Vergara, McTominay, Spinazzola; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI UDINESE

    INFORTUNATI

    Atta - Lesione del bicipite femorale - Rientro fine dicembre

    Kamara - Fascite plantare - Da valutare

    Zemura - Problema muscolare - Da valutare

    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI NAPOLI

    INFORTUNATI

    Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro febbraio 2026

    De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 2026

    Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro inizio febbraio 2026

    Gutierrez - Distorsione alla caviglia - Da valutare

    Lobotka - Risentimento muscolare al tibiale posteriore - Rientro metà dicembre

    Lukaku - Lesione di alto grado del retto femorale - Rientro metà dicembre

    Meret - Frattura del secondo metatarso del piede destro - Rientro metà dicembre

    SQUALIFICATI

    Nessuno

