Formazioni Udinese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Lucca, McTominay, Politano, Vergara, Atta, Zaniolo e Davis

Accantonare la sconfitta col Benfica e conservare il primo posto in campionato.
Questa la missione del Napoli in casa dell'Udinese, con gli azzurri chiamati a reagire nel match in programma domenica 11 dicembre alle ore 15 e valevole per la quindicesima giornata di Serie A.
Dopo 4 vittorie di fila e la qualificazione ai quarti della Coppa Italia la squadra di Conte ha frenato, uscendo con un ko dal Da Luz in Champions. Contro, i campioni d'Italia, troveranno i friulani anch'essi bisognosi di riscatto in seguito al passo falso interno di lunedì rimediato per mano del Genoa.
Chi gioca titolare Udinese-Napoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni della partita.