Formazioni Udinese-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Thauvin, Bondo, Abraham e Gimenez

Udinese e Milan aprono il 32° turno di Serie A: le scelte di formazione di Runjaic e Conceiçao.

Milan costretto a vincere per sperare in un posto in Europa attraverso il campionato: trasferta ostica per i rossoneri, impegnati al 'Bluenergy Stadium' contro l'Udinese nel match che apre il 32° turno di Serie A.

Rossoneri noni con 48 punti all'attivo, otto in più rispetto ai friulani che invece hanno come obiettivo quello di concludere la stagione nella parte sinistra della classifica.

Di seguito le scelte di formazione di Runjaic e Conceiçao per l'anticipo di stasera.