Christian Pulisic MilanGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Torino-Milan, chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Ricci, Pulisic, Leao e Vlasic

Il Milan va a Torino nel posticipo di Serie A per cancellare immediatamente l'eliminazione dalla Coppa Italia. Le scelte di Baroni e Allegri.

La quattordicesima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Milan, in programma lunedì alle 20:45. 

Una partita tra due squadre reduci da delle delusioni; il Torino in campionato dove ha perso le ultime due gare con Como e Lecce mentre i rossoneri a causa dell'eliminazione in Coppa Italia subita contro la Lazio. 

L'occasione quindi di riscattarsi e per il Milan di mantenere la vetta della classifica ma con quali giocatori? Di seguito le scelte degli allenatori per Torino-Milan. 

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    In porta dovrebbe toccare di nuovo a Israel e non Paleari. Dubbi tra centrocampo ed esterni; Casadei  favorito per affiancarsi ad Asllani in mezzo mentre c'è il ballottaggio tra Lazaro e Nkounkou sulla sinistra. In attacco Baroni è ancora senza Simeone; confermato Adams con Zapata in panchina. Alle sue spalle Vlasic e Ngonge. 

    TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Ngonge; Adams. All. Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Dopo la Coppa Italia ritorna la difesa titolare di Allegri; a centrocampo mancherà Fofana e si contendono il suo posto Ricci e Loftus Cheek con l'italiano favorito. A sinistra toccherà ancora a Bartesaghi. Verso il ritorno da titolare per Pulisic, non al meglio per l'ultima gara; se Allegri non volesse rischiarlo allora spazio a Nkunku con Leao. 

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. 

  • INDISPONIBILI TORINO

    Infortunati

    • Schuurs

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    Infortunati

    • Athekame
    • Fofana
    • Gimenez

    Squalificati

    • Nessuno
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL