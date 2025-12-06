Probabili formazioni Torino-Milan, chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Ricci, Pulisic, Leao e Vlasic

In porta dovrebbe toccare di nuovo a Israel e non Paleari. Dubbi tra centrocampo ed esterni; Casadei favorito per affiancarsi ad Asllani in mezzo mentre c'è il ballottaggio tra Lazaro e Nkounkou sulla sinistra. In attacco Baroni è ancora senza Simeone; confermato Adams con Zapata in panchina. Alle sue spalle Vlasic e Ngonge.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Ngonge; Adams. All. Baroni.