Probabili formazioni Torino-Milan, chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Ricci, Pulisic, Leao e Vlasic

La quattordicesima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Milan, in programma lunedì alle 20:45.
Una partita tra due squadre reduci da delle delusioni; il Torino in campionato dove ha perso le ultime due gare con Como e Lecce mentre i rossoneri a causa dell'eliminazione in Coppa Italia subita contro la Lazio.
L'occasione quindi di riscattarsi e per il Milan di mantenere la vetta della classifica ma con quali giocatori? Di seguito le scelte degli allenatori per Torino-Milan.