Formazioni Roma-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Isaksen, Pellegrini, Dybala, Luis Alberto e Immobile

All'Olimpico si gioca l'atteso Derby della Capitale, il primo da allenatori per De Rossi e Tudor: le ultime sulle scelte di formazione.

Roma-Lazio non sarà mai una partita come le altre per i tifosi delle due squadre della Capitale.

Il Derby, stavolta, oltre al predominio cittadino può valere moltissimo anche in termini di classifica con i giallorossi all'inseguimento di un posto in Champions League ed i biancocelesti che in caso di vittoria si porterebbero a soli tre punti dalla Roma.

Occhi puntati sul campo, quindi, ma anche sulle due panchine dove debuttano da allenatori in un Derby della Capitale sia Igor Tudor che Daniele De Rossi.

Chi gioca titolare Roma-Lazio? Le ultime sulle scelte di formazione.