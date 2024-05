Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Baldanzi, Paredes e Strootman

Roma e Genoa si sfidano all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A: tutte le ultime novità sulle scelte di formazione di De Rossi e Gilardino.

La Roma saluta il proprio pubblico ospitando il Genoa nella penultima giornata di Serie A.

Un match di fondamentale importanza per i giallorossi che scendono in campo con l'obiettivo dichiarato di conservare il sesto posto in classifica. Il motivo è molto semplice: se l'Atalanta dovesse chiudere al quinto posto e vincere l'Europa League, i giallorossi approderebbero alla Champions League come sesta squadra italiana.

Ultima trasferta dell'anno, invece, per un Genoa più che tranquillo. Di seguito tutte le ultime sulle scelte di formazione di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino.