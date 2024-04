Formazioni Roma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Karsdorp, Spinazzola, Abraham e Saelemaekers

Sfida dal sapore di Champions tra Roma e Bologna: giallorossi col vento in poppa, i felsinei non vincono da due gare.

Dici Roma e Bologna e il primo pensiero è alla nuova Champions League che il prossimo anno avrà ben cinque squadre italiane (potrebbero addirittura essere sei) ai nastri di partenza, tra cui dovrebbero figurare proprio le contendenti della sfida odierna.

Quattro punti a dividere Thiago Motta e Daniele De Rossi (che giovedì dovrà recuperare gli ultimi diciotto minuti del match contro l'Udinese): 59 per il Bologna quarto, 55 per la Roma che invece staziona in quinta piazza con un punto di vantaggio sull'Atalanta.

All'andata furono gli emiliani a sorridere, grazie alla rete di Moro e all'autogoal di Kristensen: sulla panchina romanista sedeva ancora José Mourinho e le gioie attuali sembravano un miraggio in piena regola.