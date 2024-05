Formazioni Real Madrid-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Tchouameni, de Ligt, Kim e Gnabry

Real Madrid e Bayern Monaco si giocano l'ultimo posto nella finale di Champions League: in Baviera è finita 2-2.

La prima finalista della Champions League 2023/24 è il Borussia Dortmund, carnefice per due volte del PSG: il prossimo 1° giugno, a Wembley, i gialloneri affronteranno una tra Real Madrid e Bayern Monaco.

2-2 nel match d'andata in quel di Monaco di Baviera, risultato che lascia il ritorno del 'Bernabeu' aperto a ogni evenienza: per volare a Londra servirà gioco forza una vittoria, altrimenti l'esito dei supplementari (o degli eventuali calci di rigore) sarà inevitabile.

Il Real Madrid è rimasto imbattuto negli ultimi otto incontri con il Bayern Monaco in Champions League (6V, 2N) e non ha perso nessuna delle ultime sette partite disputate al Santiago Bernabeu (6V, 1N) contro i bavaresi.

La serie di 16 partite consecutive senza clean sheet del Bayern Monaco contro il Real Madrid è la più lunga contro un singolo avversario nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'ultima occasione in cui i bavaresi non hanno subito goal contro i blancos risale al maggio 2001, sempre in questa fase della competizione (semifinale di andata).