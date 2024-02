Riflettori accesi al Bernabeu per il derby di Madrid tra Real e Atletico: tutte le ultime sulle formazioni scelte da Ancelotti e Simeone.

Non solo Inter-Juventus. Il programma domenicale del calcio europeo propone anche l'affascinante e da sempre sentitissimo derby di Madrid.

Riflettori accesi al Bernabeu per la grande sfida tra Real e Atletico, in campo per la 23esima giornata della Liga.

Di seguito tutte le ultime notizie sul match e sulle scelte di formazione di Carlo Ancelotti e di Diego Simeone.