Formazioni Parma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Man, Sohm, Cancellieri, Bonny, De Silvestri, Calabria, Orsolini e Pobega

Parma Calcio 1913 vs Bologna

Parma e Bologna si affrontano in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie A: tutte le ultime sulle formazioni di Chivu e Italiano.

Dopo l'esonero di Fabio Pecchia, Christian Chivu si prepara a debuttare sulla panchina dei ducali per provare a stoppare la preoccupante striscia di quattro sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare il Parma in zona retrocessione. Il Bologna di Italiano, reduce dal 3-2 al Torino, vuole trovare continuità per rimanere agganciato al treno Europa.

Di seguito tutti gli aggiornamenti e le ultime sulle scelte di formazione di Christian Chivu e Vincenzo Italiano.