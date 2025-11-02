Formazioni ufficiali Parma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Cutrone, Pellegrino, Bernabé, Ferguson, Orsolini, Immobile e Castro

La decima giornata di Serie A, alle 18, nel menù domenicale prevede Parma-Bologna.
Derby emiliano al Tardini, con la squadra di Vincenzo Italiano reduce dal pari interno contro il Torino che porta i felsinei a doversi rimettere a correre per insidiare i piani alti.
I ducali, invece, perdendo all'Olimpico contro la Roma, hanno allungato a 4 le partite senza successi e devono invertire il passo per allontanarsi dalla bassa classifica.
Chi gioca titolare Parma-Bologna? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.