Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Parma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Cutrone, Pellegrino, Bernabé, Ferguson, Orsolini, Immobile e Castro

Le formazioni di Parma-Bologna, derby emiliano valido per la decima giornata di Serie A: chi gioca e chi va in panchina, le ultime.

La decima giornata di Serie A, alle 18, nel menù domenicale prevede Parma-Bologna.

Derby emiliano al Tardini, con la squadra di Vincenzo Italiano reduce dal pari interno contro il Torino che porta i felsinei a doversi rimettere a correre per insidiare i piani alti.

I ducali, invece, perdendo all'Olimpico contro la Roma, hanno allungato a 4 le partite senza successi e devono invertire il passo per allontanarsi dalla bassa classifica.

Chi gioca titolare Parma-Bologna? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE PARMA

    PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabè; Pellegrino, Benedyczak. Allenatore: Cuesta

  • FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

  • DOVE VEDERE PARMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Parma-Bologna sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

    Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

  • ARBITRO E VAR DI PARMA-BOLOGNA

    Bonacina arbitro di Parma-Bologna, con Marcenaro Quarto Uomo, Gariglio al VAR e Piccinini AVAR.

