Formazioni Olanda-Austria: chi gioca titolare e le ultime su Depay, Gakpo, Arnautovic e Baumgartner

Olanda e Austria si affrotano nell'ultima giornata della fase a gironi del gruppo E: tutte gli aggiornamenti sulle scelte di Koeman e Rangnick.

Nella giornata decisiva che chiude ufficialmente il programma del gruppo E di Euro 2024, la sfida tra Olanda e Austria diventa di fatto cruciale.

Gli Orange hanno totalizzato 4 punti, frutto della vittoria contro la Polonia e del pareggio a reti inviolate contro la Francia.

Gli austriaci, invece, inseguono ad una lunghezza ed occupano momentaneamente il terzo posto dopo la preziosa vittoria contro la Polonia. In altre parole sarà un confronto cruciale: in palio c'è il pass per gli ottavi di finale.

Di seguito tutte le ultime novità sulle scelte di formazione di Koeman e Rangnick.