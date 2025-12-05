Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SA-napoli-juventus(C)Getty Images
Matteo Occhiuto

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su David, Hojlund, Lukaku, Lobotka, Yildiz e Neres

Big match al Maradona: il Napoli di Antonio Conte ospita la Juventus di Luciano Spalletti, tutto sulle formazioni del match.

Pubblicità

Super sfida al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte sfida la Juventus di Luciano Spalletti nella domenica sera della 14esima giornata di Serie A Enilive.

Archiviate le fatiche di Coppa Italia, con i bianconeri che hanno eliminato l’Udinese e i campioni d’Italia che hanno superato solo ai rigori il Cagliari, è tempo di tornare a tuffarsi sul campionato.

La Juve ha bisogno di recuperare terreno: Spalletti è settimo a -5 dal Napoli, che insieme al Milan guida il campionato con 28 punti.

Al Maradona, dunque, sarà grande sfida: tutte le notizie sulle possibili formazioni.


  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Duello sulla trequarti per il Napoli: Politano insidia Lang, che però è in vantaggio. Lobotka è andato ko in settimana, toccherà ad Elmas giochare a centrocampo con McTominay mentre si va verso il rinvio del ritorno fra i convocati di Lukaku: il belga non è ancora in condizione. 

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Emergenza Juve in difesa: out anche Gatti. Spalletti riproporrà la linea difensiva vista a Bodo, con Kelly centrale e Koopmeiners e Kalulu braccetti. Out Vlahovic, al suo posto spazio a David, supportato da Conceicao e Yildiz. 

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Anguissa

    • De Bruyne

    • Gilmour

    • Gutierrez

    • Lobotka

    • Lukaku

    • Meret

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Bremer

    • Gatti

    • Milik

    • Perin

    • Pinsoglio

    • Rugani

    • Vlahovic

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV