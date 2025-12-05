Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su David, Hojlund, Lukaku, Lobotka, Yildiz e Neres

Super sfida al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte sfida la Juventus di Luciano Spalletti nella domenica sera della 14esima giornata di Serie A Enilive.

Archiviate le fatiche di Coppa Italia, con i bianconeri che hanno eliminato l’Udinese e i campioni d’Italia che hanno superato solo ai rigori il Cagliari, è tempo di tornare a tuffarsi sul campionato.

La Juve ha bisogno di recuperare terreno: Spalletti è settimo a -5 dal Napoli, che insieme al Milan guida il campionato con 28 punti.

Al Maradona, dunque, sarà grande sfida: tutte le notizie sulle possibili formazioni.