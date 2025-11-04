Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Francoforte: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Gilmour, Spinazzola, Lobotka, Olivera e Miguel Gutierrez

Archiviato lo 0-0 casalingo contro il Como, che gli ha comunque permesso di rimanere da solo in vetta alla classifica, il Napoli lascia da parte la Serie A e si concentra sulla Champions League: il nuovo avversario azzurro è l'Eintracht Francoforte.

Quarta sfida per gli uomini di Antonio Conte, che non hanno iniziato con il piede giusto l'avventura nella Fase Campionato: sconfitta a Manchester contro il City, vittoria casalinga contro lo Sporting, quindi il clamoroso 2-6 in casa del PSV.

L'Eintracht ha iniziato il proprio cammino con i fuochi d'artificio, in un senso e nell'altro: all'esordio ha battuto 5-1 il Galatasaray, ma poi ha incredibilmente perso con lo stesso punteggio sia contro l'Atletico Madrid che contro il Liverpool.

Di seguito ecco le scelte di formazione di Conte e di Dino Toppmoller, allenatore dell'Eintracht.