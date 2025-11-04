Pubblicità
Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Francoforte: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Gilmour, Spinazzola, Lobotka, Olivera e Miguel Gutierrez

Il Napoli torna in campo in Champions League dopo il pareggio senza reti contro il Como: le scelte di Conte per la gara contro l'Eintracht Francoforte.

Archiviato lo 0-0 casalingo contro il Como, che gli ha comunque permesso di rimanere da solo in vetta alla classifica, il Napoli lascia da parte la Serie A e si concentra sulla Champions League: il nuovo avversario azzurro è l'Eintracht Francoforte.

Quarta sfida per gli uomini di Antonio Conte, che non hanno iniziato con il piede giusto l'avventura nella Fase Campionato: sconfitta a Manchester contro il City, vittoria casalinga contro lo Sporting, quindi il clamoroso 2-6 in casa del PSV.

L'Eintracht ha iniziato il proprio cammino con i fuochi d'artificio, in un senso e nell'altro: all'esordio ha battuto 5-1 il Galatasaray, ma poi ha incredibilmente perso con lo stesso punteggio sia contro l'Atletico Madrid che contro il Liverpool.

Di seguito ecco le scelte di formazione di Conte e di Dino Toppmoller, allenatore dell'Eintracht.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    Gilmour e Spinazzola, usciti entrambi con problemi muscolari contro il Como, sono out. Torna invece titolare Lobotka in mezzo al campo dopo i pochi minuti disputati sabato. Rrahmani si tiene la maglia per la seconda volta in quattro giorni, assieme a lui Buongiorno. Sulla fascia sinistra della difesa gioca Miguel Gutierrez, con Olivera in panchina. Sorpresa Elmas, titolare al posto di Neres. Ancora out Meret, così come lo squalificato Lucca dopo il rosso di Eindhoven.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

  • FORMAZIONE UFFICIALE EINTRACHT FRANCOFORTE

    Toppmoller punta su Burkardt ma anche su Gotze, titolare. L'ex romanista Kristensen gioca esterno a tutta fascia, nella retroguardia ecco Collins con l'ex bolognese Theate. Panchina per Batshuayi.

    EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Chaibi, Brown; Bahoya, Gotze; Burkardt. All. Toppmoller

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Lukaku
    • Meret
    • Spinazzola

    SQUALIFICATI

    • Lucca

  • DOVE VEDERE NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE IN TV E STREAMING

    Napoli-Eintracht Francoforte si giocherà alle 18.45 di martedì 4 novembre 2025 e sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky: i canali di riferimento per seguire la partita saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.

    In streaming, invece, il match sarà visibile su SkyGo (per i clienti Sky) e su NOW, ancora una volta tramite abbonamento.

