Formazioni ufficiali Monza-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Kvaratskhelia, Raspadori, Zielinski, Traoré e Valentin Carboni

Il Napoli fa visita al Monza nel pomeriggio della domenica di Serie A: azzurri costretti a vincere per continuare a sperare in un posto in Europa.

Non può permettersi ulteriori passi falsi il Napoli, chiamato a conquistare il bottino pieno all'U-Power Stadium di Monza: in palio c'è il prosieguo della speranza di qualificazione a una competizione europea in vista della prossima stagione. Match cruciale per i partenopei che, in caso di sconfitta odierna, sarebbero agganciati a quota 45 punti in classifica proprio dai brianzoli di Raffaele Palladino. All'andata, lo scorso 29 dicembre, il Napoli rischiò seriamente di uscire sconfitto dal 'Maradona': decisivo fu il rigore parato da Meret a Pessina, che blindò uno 0-0 non indimenticabile. L'articolo prosegue qui sotto