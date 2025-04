Monza vs SSC Napoli

Il Napoli fa visita al Monza nel sabato del 33° turno di Serie A: le scelte di formazione di Nesta e Conte.

Obiettivo aggancio (seppur momentaneo) alla vetta occupata dall'Inter: il Napoli ha ben in mente cosa fare a Monza, sul campo dell'ultima in classifica destinata a una mesta retrocessione in Serie B.

In caso di successo (che in trasferta manca addirittura da gennaio), gli azzurri salirebbero a quota 71 punti: gli stessi dell'Inter, che a Pasqua sarà impegnata a Bologna.

Di seguito le scelte di formazione di Nesta e Conte: chi gioca titolare Monza-Napoli.