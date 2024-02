Formazioni Monza-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Thiaw, Jovic, Giroud e Colpani

Milan di scena a Monza nel posticipo del 25° turno di Serie A: con un successo ci sarebbe il sorpasso sulla Juventus al secondo posto.

Il Milan ha una grande chance in questo 25° turno di Serie A: battendo il Monza all'U-Power Stadium, i rossoneri scavalcherebbero al secondo posto la Juventus, bloccata sul 2-2 a Verona.

Un 'derby del cuore' per Adriano Galliani, per oltre trent'anni amministratore delegato del Milan e attualmente in carica col medesimo ruolo proprio al Monza, club che lo vide ai vertici dirigenziali fino al 1986, anno dell'acquisizione da parte di Silvio Berlusconi della società meneghina.

Monza-Milan è l'ultimo match della giornata di Serie A, che si appresta a lasciare spazio alle emozioni infrasettimanali della Champions League con l'andata degli ultimi ottavi di finale rimasti.