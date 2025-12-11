Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ricci milanGetty Images
Nino Caracciolo

Formazioni Milan-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Fofana, Nkunku, Pulisic,Berardi e Pinamonti

Milan e Sassuolo si sfidano nel lunch match della 15ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Pubblicità

Tre punti per avere la certezza di mantenere la vetta della classifica e per presentarsi con una nuova e ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’impegno in Supercoppa Italiana.

Dopo il successo in rimonta contro il Torino nell’ultimo turno di campionato, il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nel match che apre la domenica (ore 12.30) della quindicesima giornata di Serie A.

Ottimo inizio di campionato anche per i neroverdi, ottavi con 20 punti: nell’ultima giornata di campionato la squadra allenata da Grosso ha battuto 3-1 la Fiorentina.

Chi gioca titolare in Milan-Sassuolo? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri è costretto a fare i conti con le assenze di Fofana e Rafa Leao, oltre a quella di Gimenez ancora non al meglio. I dubbi principali dell’allenatore rossonero riguardano proprio centrocampo e attacco, reparto dove la coperta è decisamente corta. In mezzo Ricci e Loftus-Cheek si contendono una maglia da titolare: l’inglese però è anche la prima alternativa in attacco, dove al momento Pulisic dovrebbe essere affiancato da Nkunku. A sinistra il titolare è ormai Bartesaghi.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All:. Allegri

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Assenze importanti in casa Sassuolo, con Grosso che oltre a Berardi è costretto a rinunciare anche a Pinamonti. A comporre il tridente d’attacco saranno Volpato, Cheddira e Laurienté. Per il ruolo di terzino sinistro Doig è favorito su Candè.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI MILAN

    • Fofana - Problema all'inguine - Da valutare
    • Gimenez - Problema alla caviglia - Rientro fine dicembre
    • Leao - Problema muscolare - Da valutare

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    • Berardi - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra - Rientro fine gennaio 2026
    • Boloca - Risentimento al ginocchio sinistro - Da valutare
    • Pieragnolo - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro aprile
    • Pinamonti - Problema a una caviglia - Da valutare
    • Romagna - Lesione del muscolo soleo - Rientro metà dicembre
    • Skjellerup - Lesione di medio grado al retto femorale - Rientro fine dicembre
    • Turati - Infortunio al polso - Da valutare
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0