Formazioni Milan-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Fofana, Nkunku, Pulisic,Berardi e Pinamonti

Allegri è costretto a fare i conti con le assenze di Fofana e Rafa Leao, oltre a quella di Gimenez ancora non al meglio. I dubbi principali dell’allenatore rossonero riguardano proprio centrocampo e attacco, reparto dove la coperta è decisamente corta. In mezzo Ricci e Loftus-Cheek si contendono una maglia da titolare: l’inglese però è anche la prima alternativa in attacco, dove al momento Pulisic dovrebbe essere affiancato da Nkunku. A sinistra il titolare è ormai Bartesaghi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All:. Allegri