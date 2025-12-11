Formazioni Milan-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Fofana, Nkunku, Pulisic,Berardi e Pinamonti

Tre punti per avere la certezza di mantenere la vetta della classifica e per presentarsi con una nuova e ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’impegno in Supercoppa Italiana.
Dopo il successo in rimonta contro il Torino nell’ultimo turno di campionato, il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nel match che apre la domenica (ore 12.30) della quindicesima giornata di Serie A.
Ottimo inizio di campionato anche per i neroverdi, ottavi con 20 punti: nell’ultima giornata di campionato la squadra allenata da Grosso ha battuto 3-1 la Fiorentina.
Chi gioca titolare in Milan-Sassuolo? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.