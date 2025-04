Formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Tomori, Leao, Gimenez, Frattesi, Dimarco e Lautaro

AC Milan vs Inter

Primi 90 minuti e quarto derby stagionale Milan-Inter. C'è l'andata delle semifinali di Coppa Italia: le scelte degli allenatori Conceicao e Inzaghi.

Si accendono le luci a San Siro per il quarto derby della Madonnina in stagione. Milan e Inter si affrontano nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

Il bilancio sorride ai rossoneri, che hanno battuto i nerazzurri di Inzaghi nell’andata in campionato il 22 settembre scorso, prima di ripetersi a Riad, in Arabia Saudita, nella finale di Supercoppa Italiana. Il ritorno in campionato, invece, si è concluso sul risultato di 1-1.

Il Milan va a caccia della qualificazione per una finale che manca dal 2018 e che può valere l’Europa League attraverso la vittoria della Coppa, mentre Inzaghi vuole il trofeo per la terza volta da quando allena l’Inter, dopo le due vittorie di fila e l’eliminazione a sorpresa nell’ultima edizione.

Nella gara d’andata è il Milan a giocare in casa, mentre il ritorno è in programma subito dopo Pasqua, ovvero il 23 aprile.

Quella che andrà in scena questa sera la stracittadina numero 243 tra tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore dell'Inter con 91 vittorie contro le 81 del Milan, mentre i pareggi sono stati 70. In Coppa Italia, le due squadre si sono affrontate 27 volte: il Milan ha avuto la meglio in 10 occasioni, mentre l'Inter ha ottenuto 9 successi, con 8 pareggi a completare il quadro.

Nei confronti a eliminazione diretta, il bilancio è in perfetta parità con quattro qualificazioni per parte. L'ultimo precedente ha sorriso ai nerazzurri, che nella stagione 2021/22 hanno superato il Milan in semifinale.

Questa sarà la quinta semifinale di coppa tra le due formazioni, dopo quelle di Coppa Italia del 1984/85 e del 2021/22, e di UEFA Champions League nel 2002/03 e nel 2022/23.

Infine, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, Milan e Inter si affronteranno in tre competizioni differenti (Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia nel 2024/25; Serie A, Supercoppa Italiana e UEFA Champions League nel 2022/23).

Chi gioca la semifinale di andata tra Milan e Inter? Le scelte dei due allenatori.