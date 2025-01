Formazioni Milan-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Tomori, Theo Hernandez, Leao, Luvumbo, Gaetano e Viola

AC Milan vs Cagliari

Sergio Conceiçao debutta da allenatore del Milan in campionato: le scelte di formazione nell'anticipo contro il Cagliari.

Dopo il trionfo a sorpresa in Supercoppa Italiana, il Milan ora deve tornare a vincere anche in campionato nell'anticipo di sabato sera contro il Cagliari.

Si tratta del debutto da allenatore in Serie A per Sergio Conceiçao, che di certo ha riportato entusiasmo ma ora cerca la continuità necessaria per sistemare la classifica.

Il Cagliari, dal canto suo, è pronto a giocare un altro scherzetto ai rossoneri dopo quello dell'andata quando strappò un pareggio per 3-3.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le formazioni scelte da Sergio Conceiçao e Davide Nicola per Milan-Cagliari.