Formazioni Milan-Bologna, chi gioca: le ultime su Adli, Leao, Orsolini e Saelemaekers

I rossoneri cercano la quinta vittoria di fila in campionato contro il Bologna per blindare la zona Champions: le scelte di Pioli e Thiago Motta.

Il Milan affronta il Bologna nell'anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A.

L'obiettivo dei rossoneri è centrare quella che sarebbe la quinta vittoria consecutiva in campionato e allungare su una delle squadre in corsa per il quarto posto.

Il Bologna, d'altronde, ha già fermato l'Inter a 'San Siro' qualche mese fa ma non sta attraversando il suo miglior momento di forma come dimostrano le recenti sconfitte di Udine e Cagliari.

Ma chi giocherà Milan-Bologna? Le scelte di Pioli e Thiago Motta.