Claudio D'Amato

Formazioni Losanna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Martinelli, Dzeko, Gosens, Gudmundsson, Kean e Ranieri

Le ultime sulle formazioni di Losanna-Fiorentina, match della sesta giornata della fase campionato della Conference League: le scelte di Vanoli, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Crisi viola da risolvere.

La Fiorentina congela per 90' il disastroso campionato giocato fin qui per dedicarsi alla Conference League, dove nella sesta giornata del girone unico la squadra di Vanoli fa visita al Losanna.

I 9 punti ottenuti in 5 gare rendono più che positiva la classifica dei gigliati, protagonisti di un trend completamente agli opposti tra Serie A ed Europa e reduci dal 2-1 rifilato alla Dinamo Kiev, che ha alleviato i ko collezionati contro Mainz ed AEK Atene.

Gli svizzeri invece sono a quota 8, non vincono da 3 partite e nell'ultimo turno hanno pareggiato senza goal coi finlandesi del KuPS.

Chi gioca titolare nella Fiorentina contro il Losanna? Chi va in panchina? Le ultime sulle scelte di Vanoli e le formazioni di toscani ed elvetici.

  • PROBABILE FORMAZIONE LOSANNA

    LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Abdallah, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Beloko; Okoh; Bair, Butler-Oyedeji. All. Zeidler.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Tra i pali si va verso l'avvicendamento Martinelli-De Gea, con lo spagnolo a riposo in virtù di un momento poco felice. Viti più di Ranieri in difesa, in regia spazio a Nicolussi Caviglia, Richardson mezzala, sugli esterni straordinari per Dodò e Parisi. Di punta, accanto a Kean, spazio a Kean anziché Gudmundsson.

    FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Parisi; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

  • DOVE VEDERE LOSANNA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Losanna-Fiorentna non sarà trasmessa in chiaro ed andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), mentre in streaming sarà visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.

  • A CHE ORA SI GIOCA LOSANNA-FIORENTINA?

    Losanna-Fiorentina si gioca alle 21:00, di giovedì 18 dicembre 2025, allo stadio 'de la Tuiliere' di Losanna.

Conference League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
