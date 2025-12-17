Formazioni Losanna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Martinelli, Dzeko, Gosens, Gudmundsson, Kean e Ranieri

Crisi viola da risolvere.
La Fiorentina congela per 90' il disastroso campionato giocato fin qui per dedicarsi alla Conference League, dove nella sesta giornata del girone unico la squadra di Vanoli fa visita al Losanna.
I 9 punti ottenuti in 5 gare rendono più che positiva la classifica dei gigliati, protagonisti di un trend completamente agli opposti tra Serie A ed Europa e reduci dal 2-1 rifilato alla Dinamo Kiev, che ha alleviato i ko collezionati contro Mainz ed AEK Atene.
Gli svizzeri invece sono a quota 8, non vincono da 3 partite e nell'ultimo turno hanno pareggiato senza goal coi finlandesi del KuPS.
Chi gioca titolare nella Fiorentina contro il Losanna? Chi va in panchina? Le ultime sulle scelte di Vanoli e le formazioni di toscani ed elvetici.