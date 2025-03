Lecce e Roma a confronto nel 30° turno di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Giampaolo e Ranieri.

Lecce e Roma si sfidano nella giornata numero 30 del campionato di Serie A.

Il Lecce, reduce da quattro sconfitte consecutive, cerca punti salvezza per difendere le sole tre lunghezze di vantaggio che la separano dalla zona retrocessione. Al Via del Mare, però, arriva una Roma in forma straripante: i giallorossi sono reduci da 6 vittorie consecutive e da un'imbattibilità in campionato che dura ormai da 13 gare che proietta la formazione capitolina a -4 dal quarto posto.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Marco Giampaolo e Claudio Ranieri.