Probabili formazioni Lecce-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Nzola, Moreo, Tramoni e Meister

Anticipo da brividi al Via del Mare, dove Lecce e Pisa si sfidano in uno scontro salvezza: le scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e di Alberto Gilardino.

Lecce e Pisa danno vita a un anticipo da brividi. Proprio lo scontro diretto del Via del Mare è la prima partita della quindicesima giornata di Serie A, che si completerà poi con le sfide in programma nei giorni successivi.

La formazione di Eusebio Di Francesco e quella di Alberto Gilardino sono rispettivamente quartultima e terzultima in classifica, una con 13 punti e l'altra con 10: i salentini hanno dunque l'occasione di portarsi a +6, i nerazzurri quella di operare l'aggancio.

Chi gioca Lecce-Pisa, gara in programma venerdì 12 dicembre con calcio d'inizio alle 20.45? Le scelte di formazione di Di Francesco e Gilardino.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Di Francesco non ha nascosto nella conferenza stampa della vigilia di avere il dubbio in attacco tra Stulic e Camarda: leggermente favorito il primo, ma anche l'ex milanista può sperare in una maglia da titolare. Dentro per l'ultima volta Gaspar, Coulibaly e Banda prima della partenza per la Coppa d'Africa. Sottil verso la panchina, Pierotti favorito su Tete Morente.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Gilardino deve fare a meno di Nzola, squalificato per tre giornate dopo l'espulsione di lunedì contro il Parma: a sostituire l'angolano sarà uno tra Moreo e Tramoni in coppia con Meister. Akinsanmiro può tornare titolare, così come Leris, verso la panchina invece Albiol. Ancora indisponibile Cuadrado.

    PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino

  • INDISPONIBILI LECCE

    INFORTUNATI

    • Fruchtl
    • Jean
    • Perez
    • Pierret

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Cuadrado
    • Esteves
    • Lusuardi
    • Stengs
    • Vural

    SQUALIFICATI

    • Nzola
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Pisa crest
Pisa
PIS
