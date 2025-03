Formazioni Lecce-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Rebic, Krstovic, Theo Hernandez, Bartesaghi, Bondo, Leao, Sottil e Abraham

Lecce vs AC Milan

Lecce e Milan si affrontano nella giornata numero 28 del campionato di Serie A: le ultime sulle formazioni di Giampaolo e Conceicao.

Lecce e Milan si affrontano nell'anticipo serale del sabato della giornata numero 28 del campionato di Serie A.

La formazione salentina vive un momento di seria difficoltà, appesantito dalle due sconfitte consecutive contro Udinese e Fiorentina, che relegano i giallorossi al sedicesimo posto in classifica con un margine di tre punti sulla zona retrocessione.

Anche i rossoneri, in realtà, non se la passano tanto meglio: Leao e compagni sono scivolati addirittura al nono posto in classifica - a meno undici dalla zona Champions - dopo la pesante striscia di tre sconfitte consecutive patite contro Torino, Bologna e Lazio.

Tutti gli aggiornamenti e le ultime sulle scelte di formazione di Marco Giampaolo e Sergio Conceicao.