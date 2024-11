Lecce vs Empoli

Lecce ed Empoli si sfidano al Via del Mare nella dodicesima giornata di Serie A: tutte le ultime sulle scelte di formazione di Gotti e D'Aversa.

Il Lecce ospita l'Empoli in occasione della dodicesima giornata di Serie A. Al Via del Mare va in scena l'insolito anticipo del venerdì sera.

I salentini hanno la necessità di dare ossigeno ad una classifica appesantita da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, mentre i toscani veleggiano a metà classifica dopo la vittoria di misura sul Como.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Luca Gotti e Roberto D'Aversa.