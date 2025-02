Formazioni Lecce-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Karlsson, Morente, Krstovic, Calabria, Odgaard, Dominguez, Castro e Dallinga

Lecce vs Bologna

Bologna impegnato a Lecce per continuare a sognare il quarto posto: le ultime sulle formazioni di Giampaolo e Italiano.

Il Bologna ci crede e scende in campo a Lecce nella ventiquattresima giornata sognando il quarto posto, che gli garantirebbe un posto in Champions League per la seconda stagione di fila.

La formazione felsinea d'altronde sta attraversando un ottimo momento di forma, come confermato anche in settimana contro l'Atalanta in Coppa Italia.

Anche i salentini però stanno facendo bene, soprattutto in casa, dove hanno già fermato la Juventus e sono reduci dalla pesantissima vittoria di Parma.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca titolare Lecce-Bologna? Le ultime sulle formazioni di Giampaolo e Italiano.