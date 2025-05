Lazio vs Lecce

Ultima stagionale per la Lazio, che accoglie all'Olimpico il Lecce, che deve vincere per salvarti: le scelte di formazione dei due allenatori.

La Lazio chiude la stagione in casa contro il Lecce con un occhio al sesto posto, che garantirebbe l’accesso alla Conference League. Una vittoria e un pareggio della Roma potrebbero valere il quinto posto e la qualificazione all’Europa League, mentre un crollo rischia di far scivolare i biancocelesti all’ottavo posto, fuori dall’Europa. La Lazio è avanti alla Fiorentina (+3) ma insegue Roma (+1) e Juventus (+2).

Anche il Lecce è a caccia di punti per la salvezza. La vittoria significherebbe permanenza aritmetica in Serie A. Con un pareggio, i salentini dovrebbero sperare nelle sconfitte di Empoli e Venezia; se l’Empoli vince, il Lecce retrocederebbe. In caso di pareggi multipli, potrebbero profilarsi scenari di spareggio contro Empoli o Venezia.

Le ultime di formazione con le scelte dei due allenatori Marco Baroni (squalificato e sostituito dal suo vice Fabrizio Del Rosso) e Marco Giampaolo.