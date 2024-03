Formazioni Lazio-Juventus, chi gioca titolare: le ultime su Luis Alberto, Immobile, De Sciglio e Chiesa

All'Olimpico si gioca una sfida decisiva per il futuro di Lazio e Juventus: chi gioca titolare, le scelte di Tudor e Allegri.

Lazio e Juventus si affrontano per la prima delle tre sfide previste in meno di un mese tra le due squadre.

All'Olimpico si gioca per la trentesima giornata di Serie A, mentre le altre due gare saranno valide come semifinali della Coppa Italia.

Sulla panchina della Lazio debutta Igor Tudor, ex della partita sia come giocatore che come allenatore, seppure in seconda con Andrea Pirlo.

Allegri, che ha incassato la fiducia della società, non può più sbagliare per non rischiare di compromettere quanto di buono fatto dalla Juventus nel girone d'andata.

Ma chi gioca titolare Lazio-Juventus di campionato?