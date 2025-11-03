Pubblicità
Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari, chi gioca? Il sostituto di Obert e le ultime su Dia e Pedro

La partita dell'Olimpico tra la Lazio di Sarri e il Cagliari di Pisacane chiude il decimo turno di Serie A: tra i rossoblù non ci sarà Obert.

All'Olimpico si chiude il decimo turno di Serie A. La Lazio di Sarri, in ripresa ma ancora nella parte destra della classifica, ospita il Cagliari di Pisacane che dopo un buon avvio sembra aver perso la strada. Momenti opposti dunque, per un match fondamentale da entrambe le parti: continuità o rilancio in palio alle 20:45 di lunedì 3 novembre.

Il Cagliari non può contare sullo squalificato Obert oltre agli infortunati Belotti, Deiola, Radunovic e Rog, mentre Sarri ha allo stesso modo una lunga lista di indisponibili:  Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella e Tavares.

Chi sostituisce il difensore del Cagliari e chi parte titolare tra i biancocelesti?

  • LAZIO-CAGLIARI, LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri 

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Rovella, Tavares

  • LAZIO-CAGLIARI, LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (3-5-2):  Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Gaetano; S.Esposito, Borrelli. All. Pisacane

    Squalificati: Obert | Indisponibili: Belotti, Deiola, Radunovic, Rog

  • DOVE VEDERE LAZIO-CAGLIARI IN TV

    • DAZN
    • Sky
    • Sky Go
    • NOW

    Diverse le possibilità per vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e streaming nella serata di lunedì 3 novembre. Oltre a Dazn, che come di consueto trasmette tutta la Serie A, è infatti possibile guardare il match dell'Olimpico su Sky, Sky Go e NOW.

    I canali scelti per la partita del Cagliari sono in particolare il numero 202 e il numero 251, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.

