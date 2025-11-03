DAZN

Diverse le possibilità per vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e streaming nella serata di lunedì 3 novembre. Oltre a Dazn, che come di consueto trasmette tutta la Serie A, è infatti possibile guardare il match dell'Olimpico su Sky, Sky Go e NOW.

I canali scelti per la partita del Cagliari sono in particolare il numero 202 e il numero 251, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.