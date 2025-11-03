All'Olimpico si chiude il decimo turno di Serie A. La Lazio di Sarri, in ripresa ma ancora nella parte destra della classifica, ospita il Cagliari di Pisacane che dopo un buon avvio sembra aver perso la strada. Momenti opposti dunque, per un match fondamentale da entrambe le parti: continuità o rilancio in palio alle 20:45 di lunedì 3 novembre.
Il Cagliari non può contare sullo squalificato Obert oltre agli infortunati Belotti, Deiola, Radunovic e Rog, mentre Sarri ha allo stesso modo una lunga lista di indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella e Tavares.
Chi sostituisce il difensore del Cagliari e chi parte titolare tra i biancocelesti?