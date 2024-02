Formazioni Lazio-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Luis Alberto, Castellanos, Immobile e Skorupski

Lazio-Bologna 'lunch match' del 25° turno di Serie A: scontro diretto per l'Europa tra Sarri e Thiago Motta.

La Lazio si gioca tanto nel 'lunch match' della venticinquesima giornata: i biancocelesti ospitano il Bologna, distante cinque lunghezze in classifica e in piena lotta per un posto in Champions.

La Lazio è la squadra contro cui il Bologna ha segnato più goal in Serie A (188), mentre dall’altra parte i biancocelesti hanno realizzato 196 reti contro i rossoblù nella competizione e solo contro la Fiorentina ne hanno messi a segno di più (208).

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare contro la Lazio in Serie A, tante volte quante nelle 31 precedenti; tuttavia, l’ultimo clean sheet fuori casa dei rossoblù contro i biancocelesti nella competizione risale al 2 novembre 2009 (0-0).