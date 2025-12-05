Probabili formazioni Lazio-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Dia, Tavares, Cambiaghi, Immobile e Orsolini

A pochi giorni dal passaggio del turno in Coppa Italia, che preannuncia quella che sarà la sfida ai quarti di finale, Lazio e Bologna si affrontano in Serie A.

I biancocelesti hanno bisogno di punti per restare nel gruppo di testa, dopo due sconfitte nelle ultime tre giornate contro Inter e Milan, entrambe in trasferta a San Siro.

Dall’altro lato, i rossoblù vogliono riscattarsi dalla sconfitta subita contro la Cremonese nel posticipo che ha chiuso la 13ª giornata, occasione in cui hanno perso la possibilità di portarsi al secondo posto, a una sola lunghezza da Milan e Napoli.

Ma chi gioca titolare in Lazio-Bologna? Le ultime sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.