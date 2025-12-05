Pubblicità
Castellanos Orsolini Lazio BolognaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Lazio-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Dia, Tavares, Cambiaghi, Immobile e Orsolini

All'Olimpico si sfidano due delle squadre che lottano per qualificarsi alle prossime coppe europee: le ultime sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

A pochi giorni dal passaggio del turno in Coppa Italia, che preannuncia quella che sarà la sfida ai quarti di finale, Lazio e Bologna si affrontano in Serie A.

I biancocelesti hanno bisogno di punti per restare nel gruppo di testa, dopo due sconfitte nelle ultime tre giornate contro Inter e Milan, entrambe in trasferta a San Siro.

Dall’altro lato, i rossoblù vogliono riscattarsi dalla sconfitta subita contro la Cremonese nel posticipo che ha chiuso la 13ª giornata, occasione in cui hanno perso la possibilità di portarsi al secondo posto, a una sola lunghezza da Milan e Napoli.

Ma chi gioca titolare in Lazio-Bologna? Le ultime sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Castellanos è pronto a riprendersi una maglia dal 1' in Serie A dopo due mesi, affiancato ai suoi lati da Zaccagni ed Isaksen. In difesa si rinnova il ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini, con l'italiano in vantaggio.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Tra i rossoblù Holm e Ferguson pronti a riprendersi una maglia da titolari a discapito di Zortea e Moro. Torna anche Cambiaghi dopo l'infortunio muscolare di un mese fa, mentre Immobile partirà inizialmente dalla panchina con Castro titolare.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Cataldi 
    • Gigot 
    • Rovella 

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Freuler 
    • Skorupski 
    • Vitik 
