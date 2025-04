I biancocelesti devono ribaltare la sconfitta per 2-0 in Norvegia: le ultime sulle scelte di formazione di Baroni e Knutsen.

La Lazio riceve il Bodo/Glimt all'Olimpico nel match valevole per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Ai biancocesti serve la notte perfetta e una rimonta da urlo per ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata una settimana fa in Norvegia: in palio c'è l'accesso alla semifinale contro una tra Tottenham e Eintracht Francoforte.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Baroni e Kntusen.