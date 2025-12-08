Pubblicità
Juventus v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Probabili formazioni Juventus-Pafos: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Thuram, Yildiz, Conceiçao, David e Openda

La Juventus deve vincere contro il Pafos per continuare a sperare almeno nei playoff: le ultime sulle scelte di Spalletti per la sfida di Champions League, la formazione bianconera.

La Juventus deve dimenticare la sconfitta di Napoli e concentrarsi sulla sfida di Champions League contro il Pafos.

I bianconeri, infatti, sono obbligati a vincere per continuare a sperare di accedere almeno alla fase playoff della competizione e dare continuità al successo ottenuto nell'ultima giornata contro il Bodo/Glimt.

La squadra ospite, in cui milita David Luiz, però non va sottovalutata dato che ha già fermato sul pareggio il Monaco e battuto il Villarreal.

Ma chi gioca titolare Juventus-Pafos di Champions League? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Luciano Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti non recupera ancora Bremer e dunque conferma la stessa difesa di Napoli, sulla sinistra dovrebbe spostarsi Cambiaso con McKennie largo a destra. In attacco David verso una maglia da titolare.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All.Spalletti

  • PROBABILE FORMAZIONE PAFOS

    David Luiz guida la difesa, in mezzo al campo Sunjic e Pepé, occhio anche alla classe di Orsic che gioca dietro Anderson.

    PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepé; Quina, Dragomir, Orsic; Anderson. All. Carcedo

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-PAFOS IN DIRETTA TV

    Juventus-Pafos, sfida valida per la sesta giornata di Champions League, è un'esclusiva di Sky Sport.

    La partita dei bianconeri sarà dunque visibile in diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252).

  • JUVENTUS-PAFOS IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Juventus-Pafos in diretta streaming invece basterà utilizzare Sky Go, servizio offerto agli abbonati da Sky.

    L'alternativa è rappresentata da NOW che trasmetterà a sua volta Juventus-Pafos di Champions League in diretta streaming.

