Probabili formazioni Juventus-Pafos: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Thuram, Yildiz, Conceiçao, David e Openda

La Juventus deve dimenticare la sconfitta di Napoli e concentrarsi sulla sfida di Champions League contro il Pafos.
I bianconeri, infatti, sono obbligati a vincere per continuare a sperare di accedere almeno alla fase playoff della competizione e dare continuità al successo ottenuto nell'ultima giornata contro il Bodo/Glimt.
La squadra ospite, in cui milita David Luiz, però non va sottovalutata dato che ha già fermato sul pareggio il Monaco e battuto il Villarreal.
Ma chi gioca titolare Juventus-Pafos di Champions League? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Luciano Spalletti.