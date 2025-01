Juventus vs AC Milan

Juventus e Milan si affrontano in campionato pochi giorni dopo la sfida di Supercoppa: le formazioni di Thiago Motta e Sergio Conceiçao.

Pochi giorni dopo la semifinale della Supercoppa Italiana, è di nuovo Juventus-Milan, ma stavolta in campionato.

Le due squadre sono attualmente separate da tre punti in classifica con i bianconeri davanti, ma con una partita in più rispetto ai rossoneri.

In Supercoppa ad avere la meglio è stato il Milan, che ha vinto in rimonta per 2-1. Mentre all'andata la sfida terminò 0-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca titolare Juventus-Milan? Le formazioni di Thiago Motta e Sergio Conceiçao.