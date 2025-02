Formazioni Juventus-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Cambiaso, Koopmeiners, Conceiçao, Yildiz, Vlahovic, Kolo Muani, Acerbi, De Vrij, Dimarco, Calhanoglu e Thuram

Juventus vs Inter

La domenica di Serie A si chiude con la sfida dello Stadium tra Juventus e Inter: le formazioni di Thiago Motta e Inzaghi.

La domenica della venticinquesima giornata di Serie A si chiude all'Allianz Stadium col big-match tra Juventus e Inter.

I bianconeri cercano la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League dopo i successi contro Empoli, Como e PSV per rilanciarsi in chiave quarto posto.

Ma anche i nerazzurri non possono fermarsi dopo aver recuperato punti sul Napoli, in vista dello scontro diretto in programma al 'Maradona' tra due settimane.

Chi gioca titolare il posticipo Juventus-Inter? Di seguito le formazioni di Thiago Motta e Simone Inzaghi.