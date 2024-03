Formazioni Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Rabiot, Chiesa, Kostic e Malinovskyi

La Juventus vuole tornare a vincere nel lunch match del 29° turno contro il Genoa: Chiesa in attacco con Vlahovic.

Subìto il sorpasso del Milan in ottica secondo posto, per la Juventus è tempo di reagire già a partire dalla prossima uscita: bianconeri in campo all'ora di pranzo contro il Genoa.

I tre punti sono d'obbligo per la 'Vecchia Signora', alla luce del successo del Bologna a Empoli che ha portato i felsinei a sole quattro lunghezze di distanza da Vlahovic e compagni.

Il Genoa è reduce da due sconfitte di fila contro Inter e Monza, anche se la situazione è piuttosto rassicurante e il vantaggio sulla zona retrocessione può considerarsi corposo e più che gestibile.