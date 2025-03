Formazioni Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Kolo Muani, Nico Gonzalez, Yildiz, Koopmeiners, Malinovskyi e Miretti

Juventus e Genoa si affrontano nella giornata numero 30 del campionato di Serie A: gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Tudor e Vieira.

Igor Tudor debutta sulla panchina bianconera nella delicata sfida contro il Grifone: la Vecchia Signora, infatti, è reduce dalle due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, costate di fatto la panchina a Thiago Motta. Madama, a nove giornate dalla fine, è quinta in classifica a -1 dal Bologna quarto.

All'Allianz Stadium arriva il Genoa degli ex Vieira, Miretti e De Winter: i rossoblù sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Lecce, griffata proprio dalla doppietta del centrocampista arrivato in prestito dalla Juve. Il Genoa, in classifica, è dodicesimo con un rassicurante margine di 13 punti sulla retrocessione.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Igor Tudor e Patrick Vieira.